Il centrocampista tedesco potrebbe essere il protagonista di un nuovo derby di mercato tra rossoneri e nerazzurri.

Le strade di Inter e Milan si sono incrociate tantissime volte sul campo e sul mercato ultimamente. I nerazzurri hanno vinto gli ultimi derby sul campo ed il primo sul mercato, quello relativo a Marcus Thuram; ora il Milan cerca la rivincita su un centrocampista che può essere Davide Frattesi o Lazar Samardzic.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

Sul tedesco dell’Udinese i rossoneri ci sono addirittura da anni mentre ora, come riporta Sky Sport, ci sta pensando anche l’Inter. Marotta e Ausilio hanno solo palesato un interesse, non c’è ancora nessuna trattativa e non viene nemmeno menzionata l’eventuale richiesta dei bianconeri.

