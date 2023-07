Tempo di calciomercato anche per l’Inter Women: il nuovo innesto per le nerazzurre proviene dall’Orlando Pride

Haley Bugeja è il primo acquisto stagionale dell’Inter Women. Un colpo che arriva dagli Stati Uniti, precisamente dagli Orlando Pride. L’attaccante maltese torna in Italia, dopo la prima esperienza vissuta con la maglia del Sassuolo.

Thank you, Bougie We have transferred forward Haley Bugeja to Italian Serie A side Inter Milan for an agreed upon fee. — Orlando Pride (@ORLPride) July 1, 2023

Queste le parole pronunciate dalla calciatrice sui canali ufficiali del club statunitense: «Vorrei ringraziare l’Orlando Pride e i tifosi per un anno meraviglioso in questa città e in questa squadra. Sono cresciuta tanto come giocatore e come persona. Vorrei anche ringraziare il Club per il lavoro che ha svolto per aiutarmi, non solo mentre ero qui come giocatrice, ma anche nell’impostare questa prossima mossa per la mia carriera. Sarò sempre una tifosa di questa squadra!».

