I nerazzurri hanno ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti dopo qualche giorno libero: Inzaghi inizia a preparare la sfida alla Roma. L’Inter si prepara con nuovo entusiasmo alla prossima sfida contro la Roma, un incontro che promette scintille e suscita grande attesa tra i tifosi; le ultime notizie dall’ambiente nerazzurro portano un soffio di ottimismo. Sia Barella che Buchanan, assenti da un po’ a causa di infortuni, stanno facendo passi importanti verso il completo recupero, una circostanza che apre a Inzaghi nuove strategiche opzioni tattiche per l’incombente confronto. Mentre i giocatori rientrano dalle rispettive nazionali, l’ambiente interista si carica di aspettative positive. Gli infortuni Il centrocampista sardo si era infortunato nel corso del derby perso contro il Milan: la sua era una lesione muscolare. Il canadese invece ha subìto un infortunio molto più grave essendosi fratturato la tibia a metà luglio nel ritiro della sua nazionale dove era per via della […]

Leggi l’articolo completo Inter: novità da Appiano per Barella e Buchanan mentre Frattesi non sta benissimo, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG