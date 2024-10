I nerazzurri rischiano seriamente di perdere la corsa ad uno dei due parametri zero di lusso. Tra le società di calcio più abili ad assicurarsi colpi importanti a costo zero si posiziona da anni l’Inter. Tuttavia, l’ultima ambizione di mercato nerazzurra potrebbe incontrare un ostacolo significativo. Colpi da maestro Beppe Marotta ha costruito buona parte del suo prestigio su trasferimenti dal grande impatto ma economicamente vantaggiosi, traendo il miglior potenziale dall’acquisizione a parametro zero di giocatori di alto livello. Il percorso nerazzurro, arricchito dall’arrivo di calciatori del calibro di Mkhitaryan, Taremi, Calhanoglu, Thuram e Zielinski, testimonia un sapiente mix di tattica e lungimiranza finanziaria. Il nuovo obiettivo In quest’ottica, l’Inter aveva già posizionato nel suo mirino Jonathan Tah, difensore centrale del Bayer Leverkusen che aveva reso noto pubblicamente il suo desiderio di intraprendere nuove sfide al di fuori del club tedesco. La sua volontà di cambiare aria, accoppiata con l’astuzia […]

