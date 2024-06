Il club nerazzurro ha deciso di rendere disponibili diverse centinaia di posti in più per le partite casalinghe della nuova stagione.

L’Inter dopo la vittoria del ventesimo Scudetto avvenuta con 5 giornate di anticipo ha fatto registrare in pochissimo tempo il tutto esaurito dalla vendita degli abbonamenti per le gare casalinghe della prossima stagione. Il numero degli abbonamenti in vendita era 40.000.

La novità

A sorpresa l’Inter ha deciso di offrire un’ultima opportunità ai suoi tifosi per la stagione 2024-2025, riaprendo la vendita degli abbonamenti; lo riporta la Gazzetta dello Sport. Nonostante si fosse raggiunto il sold out, altri 600 posti in più saranno resi disponibili nel settore verde dello stadio Giuseppe Meazza. L’annuncio, che ha suscitato non poco entusiasmo tra la tifoseria, prevede che la vendita si attivi nuovamente a partire da martedì 18 giugno, ovvero domani.

Disponibilità e Prezzi

Sono previste due formule di acquisto: la formula base, proposta al costo di 299 euro, e la formula plus, al prezzo di 359 euro. Questa mossa rappresenta una felice novità per i tifosi che non erano ancora riusciti a garantirsi un posto per la nuova stagione, offrendo loro la possibilità di assistere a tutte le partite di Serie A che si terranno a San Siro. È però importante sottolineare che questi biglietti stagionali aggiuntivi non saranno accessibili a tutti. Infatti, la vendita sarà esclusiva per coloro che si erano precedentemente iscritti alla lista d’attesa.

