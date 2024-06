I dirigenti nerazzurri devono prendere una decisione importante che potrebbe ricadere anche sull’andamento delle prossime stagioni.

L’Inter si ritrova tra le mani una grandissima promessa del calcio ma la sua gestione potrebbe non essere così semplice.

L’incoronazione

Leo Messi ha recentemente espresso ammirazione per il giovane Valentin Carboni, sottolineandone la crescita e il potenziale elevato. La Pulga lo ha descritto come un talento in forte ascesa, evidenziandone le grandi qualità e prevedendo per lui un futuro brillante nel calcio. Il commissario tecnico dell’Argentina, a sorpresa, ma forse neanche troppo, ha deciso di portarlo alla Coppa America, ricordiamo che il romanista Paulo Dybala è stato lasciato a casa.

Mg Barcellona 24/11/2015 – Champions League / Barcellona-Roma / foto Matteo Gribaudi/Image Sport

nella foto: Lionel Messi

Inter al bivio

Secondo Tuttosport il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, parlerà con gli agenti del ragazzo dopo la fine della competizione per cercare di capire quale possa essere la soluzione migliore per la crescita del ragazzo. Sono due i percorsi possibili per il futuro di Carboni all’interno della squadra. Una strada porta alla permanenza in Prima Squadra, sebbene questa opzione sembri piuttosto improbabile; l’altra contempla un nuovo prestito. Ausilio ha escluso, almeno per il momento, l’ipotesi di una cessione definitiva del giocatore: l’obiettivo è gestire con cura la sua crescita senza bruciare le tappe. La dirigenza non vorrebbe trovarsi costretta a cederlo a titolo definitivo per aggiustare il bilancio o per finanziare altri colpi in entrata per l’immediato. La decisione finale spetterà ad Oaktree ma non è escluso che si riesca a cederlo a titolo definitivo con possibilità di recompra.

