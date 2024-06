Procedono le trattative per trovare un accordo sul prolungamento del vincolo che lega l’allenatore piacentino al club nerazzurro.

L’Inter sta trattando il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi ma la cosa sta procedendo forse più lentamente di quanto ci si aspettava.

La situazione

Il club propende per un’estensione contrattuale fino al 2026, rimarcando una politica di cautela e programmazione a medio termine, in linea con le strategie adottate finora. Dall’altra parte, l’agente di Inzaghi, mirando a riconoscere il valore e le prestazioni dell’allenatore, spinge per un impegno più lungo, fino al 2027.

I precedenti

A partire dal giugno 2022, ogni estensione contrattuale (prolungamento sempre annuale, come detto) è stata una risposta diretta ai traguardi sportivi raggiunti, marcando un percorso di continuità e fiducia reciproca. Il primo rinnovo a beffa Scudetto appena maturata, si apprezzarono le vittorie nelle coppe, oltre che parte del percorso in campionato; il secondo prolungamento avvenne dopo il raggiungimento inatteso della finale di Champions ed infine si giunge ai giorni nostri.

Possibili scenari

Di fronte a visioni differenti, si sta prendendo in considerazione una via di mezzo che contempla la possibilità di aggiungere una “opzione”: contratto fino al 2026 con opzione, appunto, fino al 2027 legata al raggiungimento di determinati obiettivi. Questa formula, un prudente 1+1, permetterebbe di bilanciare le esigenze di entrambe le parti, come riporta la Gazzetta dello Sport. La trattativa è ancora in corso, e i prossimi incontri potrebbero essere decisivi per trovare la quadra tra desideri e strategie.

L’articolo Inter: intoppi per il rinnovo di Inzaghi, la situazione proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG