L’ex attaccante Jurgen Klinsmann elogia diversi elementi della rosa nerazzurra.

Jurgen Klismann alla Milano Football Week ha parlato della sua Inter e di quella attuale: “All’Inter sono stati 3 anni bellissimi, il nostro presidente Ernesto Pellegrini ha avuto un gruppo di giocatori favolosi. Prima che arrivassi io hanno vinto lo scudetto dei Record, i tifosi mi hanno voluto bene sin dall’inizio, ho cercato di imparare l’italiano nel miglio modo possibile. Sono sempre tornato a Milano in questi 30 anni, mi sono sempre trovato bene con la gente italiana“.

Lautaro Martinez e Marcus Thuram

Sul tecnico

“Il suo lavoro è stato fenomenale, da 10. Da fuori è sempre difficile giudicare il lavoro di un altro allenatore, ma possiamo giudicare lo stile della squadra, quello che fanno, come gestisce l’ambiente se le cose vanno un po’ male, e soprattutto quando arrivano le partite che contano di più, quelle di Champions League. L’Inter ha questo obiettivo: tornare tra i migliori in Europa, ed è già tra i migliori. Poi alla fine bisogna vincere… Auguro che questo momento arriverà. Cosa manca per vincere? Magari un po’ più di cattiveria“.

Sulla Thu-La

“Lautaro? È campione del mondo, è già arrivato tra i big. Giocatori come lui, Mbappé, attaccanti eccezionali, ci vogliono un po’ di titoli: con la coppa del mondo in Qatar ha vissuto questo momento indimenticabile per lui, e da lì ha preso più responsabilità quando è tornato all’Inter. È diventato molto più leader, è diventato capitano: devi essere focalizzato solo sul lavoro, e lo fa bene. Negli ultimi 2-3 anni è cresciuto molto. Thuram? Credo ci sia sempre qualcosa di un padre in un figlio. Quando parliamo di Lilian, io ho giocato 2 anni con lui al Monaco: era molto giovane, c’erano Djorkaeff, Petit, un paio di anni dopo hanno vinto il Mondiale nel ’98. Marcus è uno che vuole fare gol, è sempre con i piedi per terra, vuole dare tutto per la squadra, lo vedo bene con Lautaro come coppia“.

L’articolo Klinsmann: “I tifosi dell’Inter mi hanno amato sin dall’inizio, Inzaghi è fenomenale, Lautaro è già tra i big” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG