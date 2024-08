I nerazzurri hanno ambiato proprietà da pochi mesi ma gli effetti di questo mutamento saranno visibili nelle prossime campagne acquisti.

L’Inter sta vivendo una fase di notevole cambiamento sottolineata dalla nuova direzione intrapresa dall’attuale proprietà, il fondo americano Oaktree. Questa svolta strategica si concentra sulla valorizzazione e l’acquisto di giovani talenti al posto di giocatori più anziani e costosi, indicando un futuro incentrato sul potenziale a lungo termine e sulla sostenibilità economica.

Il nuovo corso

Da quando il fondo americano ha assunto la guida del club, si è assistito a un chiaro cambiamento di strategia nella costruzione della squadra. L’acquisto di Tomas Palacios simboleggia perfettamente questa nuova direzione, mostrando una preferenza per i giocatori giovani e promettenti rispetto a figure più esperte ma dal costo e dal valore di rivendita elevati. Questo approccio si riflette anche nell’acquisto di Josep Martinez, portiere prelevato dal Genoa, che con i suoi 26 anni rientra nei parametri di età preferiti dalla nuova dirigenza.

Alessandro Buongiorno

Scelte mirate

L’orientamento da parte della dirigenza si è notevolmente distaccato dalle pratiche passate: secondo Tuttosport le acquisizioni di giocatori ultratrentenni a parametro zero come Zielinski o Taremi non sarebbero state avallate sotto la nuova gestione. Inoltre, la volontà di cedere giocatori quali Correa e Arnautovic, non avvenuta per circostanze di mercato, evidenzia ulteriormente il desiderio di liberare risorse per investimenti prediligendo un profilo giovanile.

Il retroscena

Il quotidiano piemontese si spinge oltre: l’Inter avrebbe provato ad acquistare Buongiorno dal Torino per una cifra intorno ai 25 milioni di euro, se non fosse stato per l’intervento tempestivo del Napoli, e la mancata cessione di De Vrij.

