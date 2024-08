Il Milan è ai dettagli per definire il colpo Vos. Distanza ormai minima tra i rossoneri e l’Ajax per definire l’operazione di mercato.

Il Milan è sempre più vicino al quinto acquisto della propria campagna acquisti. Accordo a un passo per Vos: ecco cosa manca.

Nel mondo frenetico del calciomercato, dove ogni movimento viene scrutato con attenzione, il Milan sembra essere vicino a concludere un’affare che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro del club. Il centrocampista dell’Ajax, Silvano Vos, è al centro di trattative che potrebbero portarlo a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Attraverso un’intensa attività negoziale, il Milan avrebbe raggiunto un’intesa totale con il giocatore, delineando un contratto che potrebbe estendersi fino a cinque anni. Tuttosport, sulle proprie colonne, ha rivelato ulteriori dettagli di quella che potrebbe essere l’ultima operazione di mercato della sessione estiva rossonera.

Un trasferimento imminente ma non ancora concluso

Sebbene l’accordo tra il Milan e Silvano Vos sembri essere totale, resta un tassello fondamentale da posizionare per completare il puzzle: l’intesa con l’Ajax. Il club olandese, detentore del cartellino del giocatore, ha fissato la sua richiesta economica tra i 9 e i 10 milioni di euro. La proposta del Milan, sebbene non sia stata resa pubblica nei dettagli, sarebbe al momento leggermente inferiore a questa valutazione. Nonostante la discrepanza tra domanda e offerta, l’aria che si respira è di cauto ottimismo, con la speranza che le due parti possano trovare un accordo reciproco a breve. La Gazzetta dello Sport rivela infatti che, a fronte della prima richiesta da 10 milioni, ora sembra molto probabile poter concludere a una cifra di circa 5-6 milioni. Secondo la rosea sarà propria questa la cifra sulla quale prenderà vita e forma l’affare tra il Milan e l’Ajax. Affare che, con ogni probabilità, sarà ufficiale nelle prossime ore.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Un talento dal cuore olandese e le radici surinamesi

Nato nel 2005, Vos ha avuto una carriera giovanile impressionante, dimostrando le sue capacità in tutte le categorie dell’Ajax fino a meritarsi un posto in prima squadra. La sua ascesa, iniziata con il passaggio all’Ajax nel 2012, è stata costellata di successi, come la vittoria del premio ‘Richard Witschge Bokaal’ – un riconoscimento ottenuto a soli 11 anni per aver realizzato 3.178 palleggi durante un intervallo di una partita all’Ajax Arena. Questa capacità tecnica precoce non ha fatto altro che crescere, portandolo fino al debutto in prima squadra il 9 aprile 2023. La curiosità sulle sue radici del Suriname, ex colonia dei Paesi Bassi, fanno venire alla mente un’ altro famosissimo calciatore ex Milan proveniente dalla stessa terra; Clarence Seedorf.

