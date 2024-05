Il Finacial ha svelato alcuni importanti retroscena in merito al prestito chiesto da Zhang e la posizione di Oaktree a riguardo.

Per Steven Zhang, presidente dell’Inter Milan, la situazione finanziaria attuale rappresenta una vera e propria sfida. Il tentativo di rifinanziare un ingente prestito di quasi 400 milioni di euro preso da Oaktree sta incontrando diverse difficoltà, principalmente legate alla posizione adottata dalla finanziaria americana riguardo al futuro del club nerazzurro.

Ostacoli nel rifinanziamento

Il core della questione si annida nell’interesse di Oaktree a preservare al massimo il valore dell’opzione azionaria legata alla vendita del club. La finanziaria, infatti, ha strutturato il prestito in modo tale da poter condividere i profitti derivanti dalla cessione dell’Inter. Questo ha portato a un punto di frizione nel processo di rifinanziamento, con Oaktree che appare preoccupata all’idea che Suning possa aumentare il debito con altri soggetti, riducendo di fatto le possibilità di una vendita vantaggiosa.

Steven Zhang

Visioni contrapposte

Da un lato, vi è la percezione che Oaktree stia esercitando una forma di ostruzionismo nei confronti di Suning, rallentando potenzialmente il processo di rifinanziamento. D’altro canto, fonti vicine alla finanziaria sostengono che Oaktree abbia offerto un sostegno consistente e non abbia complicato le procedure per Suning, pur mantenendo l’aspettativa di una futura vendita del club. La necessità di Suning di trovare soluzioni per ridurre il debito accumulato si scontra con la strategia prudente di Oaktree, che desidera minimizzare i rischi finanziari e proteggere i propri investimenti.

La ricerca di una soluzione

Nonostante le tensioni, sembra che Oaktree non abbia l’obiettivo di assumere il controllo diretto dell’Inter, ma piuttosto di recuperare il proprio investimento nei termini concordati. Nel frattempo, Suning ha avviato collaborazioni con rinomati consulenti finanziari, inclusi Raine e Goldman Sachs, allo scopo di identificare possibili acquirenti che possano rilevare la squadra, garantendo così la stabilità finanziaria dell’entità sportiva.

Un futuro incerto

La situazione attuale mette in luce la complessa dinamica che governa le relazioni tra le entità finanziarie e i club calcistici, specialmente in un periodo in cui il calcio mondiale affronta sfide economiche senza precedenti. La conclusione di questa vicenda potrebbe definire non solo il futuro imminente dell’Inter Milan, ma anche stabilire un precedente importante per come i prestiti e le operazioni finanziarie vengono gestiti nel mondo dello sport.

In attesa di sviluppi concreti, restano molte le incognite e altrettante le aspettative da parte dei tifosi e degli osservatori, tutti attenti a capire come si evolverà questa intricata partita finanziaria che, sulla carta, sembra avere in palio ben più del destino di un singolo club calcistico.

