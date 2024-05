L’attaccante dell’Inter Marcus Thuram ammette di essere meravigliato lui per primo dal suo rendimento di questa stagione.

Marcus Thuram ha riavvolto il nastro di tutta la sua prima stagione all’Inter nel corso di una lunga intervista concessa alla CBS. “Se dovessi scegliere una parola per descrivere questo anno direi magico. Non mi sarei mai aspettato di fare questo in questo primo anno qui ma ce l’ho fatta. Sono molto felice e orgoglioso di quello che abbiamo fatto”.

La prima stagione da nerazzurro

“Penso che la stagione che sto vivendo con l’Inter sia un crescendo. Dovrò essere bravo io a ricambiare la fiducia e in primis a dimostrare a me stesso che posso essere importante nella squadra che vince il campionato, in partite importanti contro i rivali come il Milan. E fare questa stagione su un palco più grande con l’Inter mi aiuta e mi dà molta fiducia per andare in Nazionale ed essere fiducioso sul fatto di poterlo fare anche con la Nazionale”.

Lautaro Martinez e Marcus Thuram

L’intesa con Lautaro

“Beh, innanzitutto Lautaro è uno dei migliori attaccanti al mondo. Quindi penso che giocare con lui non sia la cosa più difficile del mondo. Penso che sia un giocatore molto intelligente e mi considero non male come movimenti. Non ho sempre giocato come numero nove. Quindi mi piace correre nello spazio che crea. Mi piace correre sul campo e penso che ci piaccia fare le stesse cose e anche non la stessa cosa. Quindi penso che ci troviamo molto bene in attacco”.

Prossimi obiettivi

“Mi piace pensare di non avere limiti, per questo lavoro duro ogni giorno, mi pongo degli obiettivi senza pormi limiti. Henry ha fatto stagioni da 20 gol e 20 assist, sarebbe un bell’obiettivo da raggiungere. Penso che agli attaccanti di oggi sia richiesto di fare gol ma mi piacevano Henry o Benzema che segnavano ma anche aiutavano la squadra a giocare meglio, penso di essere quel tipo di giocatore. Mi piace aiutare la squadra, non solo fare gol. A fine partita, se non ho fatto gol ma magari due assist, sono il man of the match. Voglio essere più di un semplice attaccante”.

