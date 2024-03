Il fondo californiano non sarebbe così convinto di accettare il riscadenzamento del prestito e così potrebbe diventare proprietario del club nerazzurro.

Queste sono settimane decisive per il futuro societario dell’Inter: Steven Zhang deve risarcire il debito ad Oaktree entro il 20 maggio ma ancora non si è capito se lo farà.

La situazione

Nel 2021 il fondo americano prestò 275 milioni di euro a Suning ottenendo in pegno le quote dell’Inter: l’attuale proprietà nerazzurra non ha usato tutto il denaro prestatogli, restano a disposizione un centinaio di milioni. Zhang deve quindi ad Oaktree un totale di più di 350 milioni per via degli interessi maturati nel corso degli anni. Fino a qualche giorno fa sembrava in dirittura d’arrivo la rinegoziazione del prestito (con rinvio della scadenza di un paio d’anni) ma ora molteplici quotidiani italiani ritengono che il fondo americano sia intenzionato a rifiutare l’offerta. Alla base di questa scelta ci sarebbero fortissime perplessità sul fatto che Zhang riesca a saldare il debito anche in futuro; quindi cosa può succedere ora

Gli scenari

La Repubblica sostiene che in caso di mancato accordo 2 sono le strade percorribili: Zhang risarcisce a maggio il debito trovando da altri fondi i soldi dovuti, oppure Oaktree assume il controllo dell’Inter. La prima sembra un’ipotesi improbabile per via dei tempi ristretti mentre per la seconda servono accordi: il fondo non può entrare “automaticamente” in possesso del club neanche in caso di inadempienza. Una cessione del club a terzi appare altamente improbabile perché non avvengono due diligence da diversi anni. In questo clima di enorme incertezza l’unica cosa certa è la presenza di Beppe Marotta almeno fino al 2027.

