Il laterale mancino brianteo è stato uno dei migliori interpreti, se non il migliore in assoluto, del ruolo in Serie A.

L’Inter si concentra sulla finale di dopodomani ma non lascia indietro il mercato: secondo Sky Sport i dirigenti nerazzurri hanno chiesto informazioni al Monza su Carlos Augusto. Il quinto di sinistra dopo un’ottima stagione in Serie B si è confermato anche nella massima serie italiana realizzando 6 goal e 5 assist in 35 presenze.

Robin Gosens

L’Inter ha la certezza Dimarco in quel ruolo ed il suo sostituto Robin Gosens che però ha molto mercato; in caso di sua cessione i nerazzurri scommetterebbero sul brasiliano. I rapporti tra le due società sono molto buoni dopo gli affari Di Gregorio, Sensi e Franco Carboni, fratello di Valentin, anch’egli esterno sinistro come Carlos Augusto.

