L’attaccante belga è uno dei profili monitorati da dirigenti e scout nerazzurri; il club punta a cedere Correa.

L’Inter non perde di vista il mercato anche se al momento è un argomento almeno secondario rispetto alla finale di Champions League. Per l’attacco l’unico sicuro di restare è Lautaro Martinez, tutti gli altri sono in bilico; come riporta Sky Sport in caso di cessione di Correa i nerazzurri stanno seguendo Dodi Lukebakio.

Joaquin Correa

Si tratta di una prima punta belga che può giocare anche esterno in un tridente offensivo; ha segnato 11 goal in Bundesliga con la maglia dell’Hertha Berlino anche se queste reti non sono state utili ad evitare la retrocessione. Proprio per questo però il centravanti potrebbe avere un costo non elevato; bisognerà però prima trovare un acquirente per il Tucu la cui esperienza all’Inter è stata molto deludente.

L’articolo Inter: per l’attacco spunta Lukebakio dell’Hertha Berlino proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG