Inter, oggi la conferenza stampa di Inzaghi pre Salisburgo. Ecco tutti i dettagli sul programma della vigilia

Ancora un giorno e poi sarà tempo per l’Inter di scendere in campo per la sfida valida per la quarta giornata di Champions League contro il Salisburgo.

Simone Inzaghi parlerà nella consueta conferenza della vigilia. Appuntamento oggi alle ore 19, con il tecnico che sarà accompagnato da un giocatore.

L’articolo Inter, oggi la conferenza stampa di Inzaghi pre Salisburgo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG