La Serie A femminile è nel caos, dopo la comunicazione da parte del Pomigliano del ritiro dalla competizione: cosa succede ora

Nonostante il terremoto che ha colpito la Serie A femminile con il ritiro a sorpresa del Pomigliano, la FIGC non si è ancora espressa in merito.

Un silenzio assordante, che mina le certezze e l’autorevolezza che l’intero movimento del calcio femminile sta cercando di conquistare in Italia.

Domenica 12 novembre alle 15, infatti, le Inter Women attendono le campane per la 7^ giornata di campionato, e ancora non si conosce il destino della gara: si giocherà o no?

Le NOIF (Norme Organizzative Interne) parlano chiaro: “Le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate”.

La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

E’ plausibile pensare che la FIGC stia tentanto una mediazione in extremis con la società, al fine di farla tornare sui suoi passi e rivedere la decisione presa: questo giustificherebbe –in parte- l’assenza di comunicazioni ufficiali.

Cosa accadrebbe senza il Pomigliano in Serie A?

Analizziamo lo scenario.

Il campionato sarebbe destinato a continuare con solo nove squadre iscritte e non 10, con nessuna retrocessione diretta in Serie B e con l’ultima classificata che si giocherà lo spareggio con la seconda della cadetteria, con una squadra che riposerà a turno.

A questo punto anche la classifica subirebbe una modifica in termini di punteggi: Roma, Juventus, Fiorentina, Milan e Samp e uno al Sassuolo, avversarie del Pomigliano nelle prime 6 giornate, perderebbero i 3 punti conquistati.

La classifica attuale: Roma 18, Juventus 15, Fiorentina 13, Como 13, Inter 10, Milan 7, Sampdoria 6, Sassuolo 4, Pomigliano 1, Napoli 0

La classifica col ritiro del Pomigliano: Roma 15, Como 13, Juventus 12, Fiorentina 10, Inter 10, Milan 4, Sassuolo 3, Sampdoria 3, Napoli 0

Si tratta di tutte supposizioni, al momento, in attesa che la FIGC batta un colpo.

