Sergio Brio si è espresso in merito alla lotta scudetto e al testa a testa tra Juve ed Inter per vincere il titolo: le parole

Nel corso dell’intervista concessa a La Stampa, Sergio Brio pone l’accento sulla lotta scudetto e sul momento vissuto da Juve ed Inter.

JUVE DA SCUDETTO – «L’Inter è favorita e molto più attrezzata, però la Juve è a soli 2 punti e sta prendendo fiducia. Ora mi sembra l’unica in grado di poter fermare i nerazzurri, che hanno una panchina d’altissimo livello, e non fare le coppe sarà un vantaggio in primavera».

L'INTERVISTA INTEGRALE

