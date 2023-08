Inter, senti Okafor: «Scudetto? Abbiamo una squadra forte e spero di vincerlo subito» Le parole del neo acquisto rossonero

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il neo acquisto del Milan, Noah Okafor, ha lanciato la sfida all‘Inter e tutte le altre rivali.

LE PAROLE- «Pronti per vincere lo scudetto? Sì, anche perché un calciatore che non vuole vincere… non è un calciatore. Abbiamo una squadra forte e io spero di vincere la Serie A subito. Per farlo serve sempre energia, a volte si perdono delle partite ma dalle sconfitte si impara. E poi io odio perdere»

