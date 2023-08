Inter, il programma delle prossime amichevoli per la squadra di Simone Inzaghi

Terminata la tournèe in Giappone, sarà tempo di tornare al lavoro per l’Inter di Simone Inzaghi, per preparare l’inizio di campionato con il Monza.

Prima di quella sfida però, i nerazzurri avranno da giocare un’ultima amichevole, ovvero la sfida con il Salisburgo alla Red Bull Arena, il 9 agosto alle ore 19.

L’articolo Inter, il programma delle prossime amichevoli proviene da Inter News 24.

