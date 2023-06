Inter, Pandev: «Contento per Inzaghi, si merita la finale» Le parole dell’ex giocatore nerazzurro sul tecnico piacentino

Intervistato da Il Giorno, l’ex Inter, Goran Pandev, ha espresso il suo parere sulla stagione di Inzaghi e della squadra nerazzurra.

INZAGHI– «Sono contentissimo per lui. Ci ho giocato alla Lazio e se lo merita. Tutti gli davano addosso, ma lui ha saputo isolarsi e fare il suo lavoro alla grande! E’ coraggioso e deve convincere i suoi ad essere liberi di testa e a crederci, anche perché in questo momento stanno facendo bene quasi tutti e nelle rotazioni Simone ha molta più scelta di qualche mese fa»

RENDIMENTO INTER– «Me lo sono domandato anch’io tante volte, ma non so se l’ho capito fino in fondo. Credo però che la spiegazione sia sempre la stessa: a volte ti senti bene fisicamente e di conseguenza anche il tuo cervello comincia a correre. Altre volte, dai tutto e ti ritrovi con un pugno di mosche in mano e allora ti innervosisci. Altre volte ancora giochi troppe partite ravvicinate e non riesci a recuperare energie. Non c’è mai un motivo solo! A Napoli ho giocato tre anni e sono felice che abbia fatto qualcosa di incredibile. Quando i nerazzurri si accorti di essere forti, ormai era troppo tardi. Perché oggi l’Inter è forte, altrimenti non potrebbe fare un finale di stagione come quello che sta facendo, battendo il Milan 4 volte su 4 ed eliminandolo in quel modo dalla Champions!»

