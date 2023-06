Inter, Dimarco su Lukaku: «Abbiamo un ottimo rapporto» Le parole dell’esterno nerazzurro sul compagno di squadra

Intervistato da Rivista Undici, Federico Dimarco, si è voluto concentrare sul suo rapporto con un altro giocatore dell’Inter, ovvero Romelu Lukaku.

SU LUKAKU – «Ci vediamo molto spesso al di fuori del campo, eravamo in contatto anche quando io ero a Verona. Abbiamo un ottimo rapporto, con lui si parla molto di calcio ma anche ovviamente di vita privata. E la sera ci sfidiamo alla Play… Quando non sono in ritiro, voglio godermi la mia famiglia. La prima cosa a cui penso, quando mi sveglio la mattina, è come stanno i miei figli. E poi… cosa dovrò fare in allenamento».

Inter News 24

