L’ex giocatore Zola ha espresso il suo parere sulla gestione da parte dei giovani tra Italia e altre parti del mondo

Intervistato dal Giorno, Gianfranco Zola, ha espresso il suo parere sull’utilizzo dei giovani in Italia rispetto ad altre parti (riferendosi implicitamente all’ex Inter Casadei).

LE PAROLE- «E’ una questione di mentalità, di accettazione dell’errore. Da noi non si perdonano gli sbagli dei giocatori maturi, figuriamoci quelli dei ragazzini. In altri campionati invece sanno che a 18 anni è normale che tu possa sbagliare, anzi: sa che cosa vuol dire, se un giovane non sbaglia mai? Che è un alieno? No, che è un mediocre. Che non mette alla prova il suo limite. Bisogna osare. E’ il processo fondamentale della crescita, senza errori non può avvenire. Dovremmo trovare il coraggio di affrontare il lancio dei ragazzi con questo spirito».

L’articolo Zola: «In Italia non si osano con i giovani. Serve aspettarli anche negli errori» proviene da Inter News 24.

