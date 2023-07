Inter, parla Acerbi: «Bello ricominciare, Frattesi? Ci darà una grande mano» Le parole del centrale

In seguito alla vittoria dell’Inter contro la Pergolettese, Francesco Acerbi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Inter Tv.

RITORNO IN CAMPO – «È stato bello e divertente, rivedere tutti, ricominciare. In questi giorni fa molto caldo, il ritiro è faticoso ma è bello ritrovare il gruppo. La scorsa stagione abbiamo fatto gli ultimi due mesi alla grande e quello che non abbiamo messo in campionato all’inizio l’abbiamo messo nelle partite che contavano fra Champions, campionato e Coppa Italia. Il gruppo si è formato soprattutto nelle partite decisive e questo ci ha aiutato a fare bene anche in campionato. Il gruppo è la base per tutte le squadre che vogliono vincere. Il mio obiettivo è migliorare dando tutto me stesso. Vengo da una stagione positiva sul piano personale ma quando l’arbitro ha fischiato la fine della finale di Champions League per me era cancellato tutto. Bisogna guardare avanti e avere nuovi stimoli, facendo sempre qualcosa in più. Se io cerco di fare qualcosa in più gli altri danno qualcosa in più, si cresce e si migliora insieme»

FRATTESI- «Ritrovare all’Inter Frattesi? Mi ricordo il suo esordio e quello di Scamacca, erano giovani promettenti. Davide è un giocatore di gamba, forte e che si impegna tanto. È umile, ci darà una grandissima mano»

