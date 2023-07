Inter, senti Darmian: «Obiettivi? Quelli dello scorso anno, puntiamo al massimo» Le parole del giocatore nerazzurro

A margine della vittoria dell’Inter per 10 a 0 contro la Pergolettese, Mattia Darmian, ha commentato la situazione in casa nerazzura ai microfoni di Inter Tv.

LE PAROLE- «Stiamo lavorando bene, anche se sono qua soltanto da pochi giorni però ci stiamo preparando al meglio per questa nuova stagione. Gli obiettivi sono sempre gli stessi degli anni scorsi: puntiamo al massimo perché quando giochi per un club così importante come l’Inter gli obiettivi devono essere quelli e lavoreremo per questo. Essere tornato in Nazionale è qualcosa che mi rende orgoglioso, per restarci devo fare bene con l’Inter. Mi alleno ogni giorno cercando di migliorare. Il nuovo ruolo? Con questi compagni è tutto più facile»

