Simone Inzaghi ora vuole un filotto a partire dal match di quest’oggi alle 18:30 a San Siro. Dosare le forze e gestire il turnover sará d’obbligo ma vediamo il probabile undici di oggi. L’Inter guidata da Simone Inzaghi, si appresta ad affrontare un periodo cruciale che precede l’inizio del nuovo anno e la Supercoppa Italiana a Riyadh. La squadra, reduce da un allenamento intensivo e dalla visione del sorteggio per il Mondiale per Club è ora focalizzata sul match di oggi contro il Parma. L’obbiettivo dei nerazzurri è chiaro: non perdere terreno rispetto al Napoli, leader della classifica in A e mettere a segno un filotto di vittorie per prepararsi al meglio ad un gennaio intenso. Concentrazione massima richiesta da Inzaghi Nonostante la distrazione potenziale legata al futuro impegno nelle sentite sfide di Supercoppa Italiana, Inzaghi ha fatto chiaramente capire ai suoi giocatori l’importanza di rimanere concentrati sul presente, specialmente […]

