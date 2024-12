Il fondo di investimento proprietario dei nerazzurri ha deciso quanto sará stanziato per il mercato e dato ad Ausilio e Baccin il mandato ad operare. Sono tre i profili ricercati. L’estate è sicuramente il periodo più caldo dell’anno non solo in tema climatico ma anche in quello che riguarda il calciomercato.L’Inter si prepara a questo importante appuntamento con particolare attenzione, seguendo le linee guida tracciate dalla sua nuova proprietà, Oaktree. Quest’anno, l’obiettivo dichiarato è quello di rinfrescare la rosa e ridurre il monte ingaggi, una strategia che ha già iniziato a prendere forma nella precedente sessione estiva. Le linee guida di Oaktree La nuova proprietà dell’Inter ha delineato un percorso chiaro verso il rinnovamento ed il ringiovanimento della squadra. Le indicazioni sono state chiare fin dalla scorsa estate, quando la dirigenza ha optato per scartare profili di giocatori esperti, come Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso (finito poi alla Roma), preferendo […]

