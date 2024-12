Le cifre che gireranno in casa FIFA sono da capogiro, si parla di circa 2 miliardi di dollari. Ma, dopo le premesse, la realtà economica per i club è cambiata negli ultimi mesi. Vediamo le cifre. Nel panorama globale del calcio, il Mondiale per Club rappresenta un’occasione unica per le squadre di dimostrare il proprio valore a livello internazionale. Con un giro economico che supera la cifra impressionante di due miliardi di dollari erogati dalla FIFA, questa competizione accende i riflettori non solo sull’aspetto sportivo ma anche su quello economico-finanziario. L’Inter a giugno ci parteciperà con l’obiettivo di lasciare il segno, ma quali sono le cifre che riguarderanno l’incasso dei nerazzurri? Esploriamo insieme le dinamiche economiche dietro al nuovo format del Mondiale per Club. La visione iniziale ed i cambiamenti Nonostante le aspettative iniziali parlassero di cifre ancora più elevate, con previsioni di entrate fino a 25 miliardi di dollari […]

Leggi l’articolo completo Sará un Mondiale per Club miliardario. Ecco quanto incasserà l’Inter, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG