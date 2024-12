Non cessa mai l’attrazione del club nerazzurro per i talenti argentini. Oltre al viaggio di Baccin per visionare direttamente alcuni giovani direttamente in sudamerica ora si fa largo un nome già conosciuto. Negli ultimi anni, il calcio italiano ha visto emergere talenti da ogni angolo del globo, trasformando la Serie A in un vero e proprio crogiolo di nazionalità e stili di gioco ma c’è chi ha da sempre un feeling con un paese in oaeticolare. Stiamo parlando dell’Inter e dell’Argentina che, nelle decadi, ha regalato ai nerazzurri campioni che hanno lasciato il segno come la leggenda Javier Zanetti e l’attuale stella e capitano Lautaro Martinez. ArgentInter La nuova suggestione di mercato interista rappresenta non solo un’opportunità per il giocatore di calcare palcoscenici ancora più prestigiosi, ma anche la conferma della strategia dell’Inter di investire su giovani di prospettiva. In un’epoca in cui il calcio è sempre più veloce e […]

Leggi l’articolo completo L’Inter pesca ancora dall’Argentina. Ed è un piccolo Lautaro, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG