I nerazzurri potranno fare mercato anche in alcuni giorni in cui solitamente non è possibile chiudere colpi in entrata ed in uscita. Nell’ambito del calcio professionistico, l’arrivo dell’estate segna tradizionalmente il tempo delle trattative, dei trasferimenti e delle nuove strategie di squadra. Quest’anno, tuttavia, il mercato dei trasferimenti subirà una svolta significativa dovuta all’introduzione di una nuova finestra di mercato straordinaria, strettamente legata alla programmazione del Mondiale per Club. Tale cambiamento potrebbe non solo influenzare le decisioni dei club e dei giocatori ma anche aggiungere un ulteriore livello di strategia alla pianificazione stagionale delle squadre. Finestra extra Con l’imminente torneo del Mondiale per Club, la Fifa ha introdotto una novità che prevede una finestra di mercato extra dal 1° al 10 giugno. Questo periodo aggiuntivo consentirà a tutti i club, non solo ai 32 finalisti del Mondiale, di concludere trattative, firmare e depositare contratti per l’acquisto o la vendita di […]

