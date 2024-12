I nerazzurri non soffrono quasi per nulla e liquidano i ducali: ecco le pagelle. SOMMER 6,5: presente sul mancino di Cancellieri, l’unico vero tiro verso la sua porta, non può evitare l’autorete. BISSECK 7: ordinato in impostazione, non soffre nulla in difesa e realizza l’assist per il 3-0. (Dal 93’ PALACIOS s. v.). DE VRIJ 7: annulla Bonny e chiunque passi dalle sue parti. BASTONI 6,5: a volte abusa troppo del lancio lungo facendo arrabbiare Inzaghi ma la sua prestazione è più che sufficiente. Usa molto il fisico nei contrasti fisici. (Dal 75’ DARMIAN 5: sfortunato protagonista suo malgrado dell’autorete del 3-1). DUMFRIES 6,5: colpisce una traversa clamorosa di destro, meglio in difesa che in attacco. BARELLA 7: perde un bruttissimo pallone alla mezz’ora circa, Sommer para su Cancellieri ed evita il peggio. Si fa perdonare con gli interessi con un gran goal, quello del 2-0. CALHANOGLU 6,5: non la […]

