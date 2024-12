Sta per cominciare Inter-Parma: le due squadre sono sul terreno di gioco di San Siro per effettuare il riscaldamento. L’Inter è pronta a tornare in campo dopo lo shock di Firenze: da qui a Natale i nerazzurri scenderanno in campo praticamente ogni i 3 giorni. Il Parma arriva a San Siro rinfrancato dalla bella vittoria ottenuta la settimana scorsa contro la Lazio; i ducali si trovano ad un ottimo undicesimo posto in classifica. Le scelte di Pecchia Pecchia cerca continuità e cambia pochissimo rispetto agli 11 che hanno iniziato la gara contro i biancocelesti; è chiaramente out Charpentier che ha subìto un bruttissimo infortunio che potrebbe avergli fatto terminare addirittura la stagione. La riposta dei padroni di casa Conferme anche per Inzaghi dato che di fatto è come se i suoi non avessero giocato la settimana scorsa: si scende in campo con gli stessi 11 di Firenze. Il che vuol […]

