L’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi è molto contento della vittoria ottenuta a danno del Parma. DAZN ha intervistato Simone Inzaghi che ha commentato così Inter-Parma. “Immobile e Thuram hanno fatto qualche gol in più di me, ma gli avevamo detto a fine prime tempo di andare in quella posizione”. “Eravamo contenti del gol perché ha chiuso la gara, ma bravi i ragazzi: il Parma fuori aveva perso solo a Napoli, sono molto soddisfatto”. Le prestazioni di Mkhitaryan e Lautaro “Mkhitaryan è tornato ad alti livelli. I due gol che abbiamo fatto son stati due gran bei gol, ma Lautaro deve continuare così: al 90′ ha fatto un ripiegamento da capitano”. Il rammarico “L’unico rammarico è aver preso il gol perché la squadra non lo meritava per la prestazione e per come è rimasto in campo”. Sull’autorete “Stavo parlando del gol perché Darmian era incavolato, è un professionista. L’errore è partito a […]

