La società ha iniziato i colloqui con il calciatore per arrivare alla tanto attesa firma del rinnovo di contratto.

L’Inter, dopo Handanovic e Perisic, vuole blindare anche la colonna della difesa di Simone Inzaghi. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com, ci sarebbe già stato qualche dialogo informale tra Milan Skriniar e i dirigenti dell’Inter. L’obiettivo è quello di trovare un accordo che vada ben oltre la naturale scadenza del contratto fissata a giugno 2023.

Skriniar è diventato presto un beniamino della tifoseria per il suo senso di appartenenza e per la sua determinazione. L’Inter vuole premiare la sua fedeltà e avrebbe già parlato con il calciatore per sondare la sua disponibilità a una permanenza a Milano. Simone Inzaghi non vede l’ora di conoscere il futuro del suo difensore, sempre più indispensabile nella difesa a tre.

