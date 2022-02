Si tratta di Daniel Ceballos Fernández, calciatore spagnolo, centrocampista del Real Madrid.

L’Inter accende i fari su un nuovo talento spagnolo. Stando a quanto riportato da El Nacional, quotidiano catalano, Dani Ceballos a fine stagione potrebbe lasciare il Real Madrid qualora Ancelotti venisse confermato sulla panchina dei Blancos.

Il calciatore spagnolo si sta facendo le ossa ma non ha ancora vissuto la sua prima stagione da protagonista in un top club. All’Inter potrebbe trovare spazio e alternarsi ai titolari. Il centrocampista spagnolo piace anche a Milan e Juventus. Non è da escludere poi un ritorno di fiamma con il club che lo ha lanciato, il Betis Siviglia. Ceballos al momento non rientra nei piani del Real Madrid in vista della prossima stagione

