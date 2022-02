Il centrocampista in prestito al Torino sta facendo molto bene e i rossoneri stanno per decidere il suo futuro.

C’è tanto traffico in mezzo al campo per il Milan. Secondo le indiscrezioni raccolte da Il Milanista, la permanenza a Milano di Tommaso Pobega (ora in prestito al Toro) nella prossima stagione non è poi così scontata. La ritrovata titolarità di Tonali e Bennacer, oltre all’arrivo di Adli e Renato Sanches, sono fattori che spingono il mediano triestino verso altre destinazioni.

Se è vero che il Milan crede nelle qualità del suo centrocampista, il mercato e le necessità del calciatore lo allontanano dalla squadra di Pioli. Possibile dunque un’altra esperienza in prestito per Pobega, che a questo punto rimanda di almeno un’altra stagione il tanto atteso salto in alto in rossonero.

