Maldini non molla la presa per il forte difensore brasiliano del Torino.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan si è iscritto alla corsa per Bremer. Il difensore che piace molto all’Inter, è al centro di una possibile asta di mercato che vede coinvolte anche Napoli e Juventus. Il cartellino del calciatore ha un costo di circa 30 milioni di euro.

La convincente prestazione nel derby di Torino contro la Juventus non è sfuggita alle big di Serie A. In primis alla Vecchia Signora, che non è riuscita ad esultare insieme al suo nuovo bomber Dusan Vlahovic. Solidità e buona tecnica sono le principali doti di Bremer, pronto al grande salto dopo la consacrazione definitiva avvenuta alla corte di Juric. Le big sono pronte a sfidarsi sul mercato.

