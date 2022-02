Il difensore del Torino è l’obiettivo numero uno per l’Inter in vista della prossima stagione.

L’Inter si avvicina a grandi passi a Bremer del Torino. Come riportato da Calciomercato.com, il club di viale della Liberazione ha già da qualche settimana il gradimento totale del calciatore. Un intervento, quello per il reparto difensivo, assolutamente prioritario rispetto ad altre operazioni.

Dopo il rinnovo fino al 2024 con il Torino, segnale di rispetto verso il club che lo ha lanciato, il salto in una grande. L’Inter è in pole position per il possente difensore brasiliano e ora andrà trovata la quadra con i granata. Cairo valuta Bremer non meno di 25 milioni. L’Inter, con la cessione di de Vrij all’estero, spera di ricavare un tesoretto da reinvestire subito.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG