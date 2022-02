Il Toro non si è ancora sbloccato con l’Inter e le voci di mercato si fanno sempre più insistenti: futuro in Premier?

Lautaro Martinez è sul mercato. A sostenerlo è Calciomercato.com, che ipotizza un futuro del Toro lontano da Milano. Arsenal, Manchester United e Barcellona sarebbero pronte ad investire su di lui in vista della prossima estate. La crisi dell’attaccante non preoccupa le pretendenti, che da tempo seguono il calciatore dell’Inter.

Guardiola è da sempre un grande estimatore del Toro, che per le movenze ricorda un grande ex del passato come il Kun Aguero. Con i Gunners Lautaro potrebbe ritrovare quella fiducia che fa rima con leadership. Gli errori in fase realizzativa stanno frenando la corsa dell’Inter verso lo scudetto. In estate tutto è possibile. Di fronte a una ricca offerta, il club di viale della Liberazione potrebbe cedere.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG