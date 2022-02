Romelu Lukaku proprio non riesce ad ambientarsi al Chelsea e starebbe pensando ad un clamoroso ritorno che però resta quasi impossibile da realizzare.

La Gazzetta dello Sport lancia la bomba: Romelu Lukaku non si trova bene al Chelsea e vuole tornare all’Inter. Dall’intervista rilasciata mesi fa in cui ripeteva il concetto senza giri di parole, le cose non sono migliorate per lui a Londra, anzi.

L’attaccante belga continua a mandare messaggi del tipo “se si può fare, io ci sono” riferisce la rosea; ma la realtà dei fatti è molto diversa. Le possibilità di riportarlo all’Inter sono pochissime se non inesistenti: il club londinese ha investito più di 110 milioni per Lukaku ed è impensabile che il Chelsea lo liberi per molto meno o che l’Inter spenda cifre del genere. L’unica cosa certa in questo momento è la nostalgia di Lukaku.

