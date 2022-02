L’esterno rossonero dirà addio a fine stagione. Questi ultimi mesi da separato in casa non giovano né alla società né al calciatore.

Come riportato da Calciomercato.com, questi saranno con ogni probabilità gli ultimi mesi di Samuel Castillejo in rossonero. Ai margini del progetto di Stefano Pioli, al calciatore non resta che attendere il termine di questa stagione prima di cambiare aria. Nonostante un altro anno di contratto con i rossoneri, il club ha deciso quale sarà il futuro del centrocampista di Malaga.

Un addio preannunciato e previsto. Nel mercato di gennaio il calciatore è stato vicino alla Sampdoria, per poi restare a Milanello a pochi passi dal trasferimento. Il Milan ha altre idee e cercherà una soluzione insieme all’entourage del calciatore, magari cercando di monetizzare dalla sua cessione.

