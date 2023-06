L’esterno italiano non è stato riscattato dai nerazzurri che però hanno manifestato l’intenzione di riportarlo a Milano.

Nonostante sia stato impiegato pochissimo nella stagione appena conclusa l’Inter crede in Raoul Bellanova: i nerazzurri l’anno scorso lo presero in prestito per 3 milioni di euro ma negli ultimi giorni non hanno esercitato il diritto di riscatto per altri 7. L’esterno è di proprietà del Cagliari ed i dirigenti sardi hanno dichiarato che l’Inter vuole riprenderlo.

Giuseppe Marotta

Ci sarà quindi una nuova trattativa con altre formule e condizioni: secondo Nuova Sardegna Marotta e Ausilio potrebbero provare ad abbassare il cash richiesto con una contropartita. Potrebbe finire in rossoblù uno tra Sebastiano Esposito e Martin Satriano; si attendono novità nelle prossime settimane.

