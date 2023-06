L’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, ha commentato la sconfitta della sua Olanda contro l’Italia, soffermandosi sui gol subiti

Al termine di Olanda-Italia, terminata per 2-3, Denzel Dumfries, esterno olandese dell’Inter, ha analizzato i difetti difensivi della propria nazionale.

LE PAROLE –: «Prendere undici gol in quattro partite è davvero sotto la media. Non va bene. Ci siamo detti che dovevamo difendere più duramente ed essere più tosti. Non l’abbiamo fatto abbastanza, quindi hai subito undici gol. Penso che volessimo vincere tanto quanto l’Italia. Il modo in cui la nostra difesa si è presentata in occasione del primo gol dell’Italia è semplicemente orribile. Ci siamo detti però che tutto il primo tempo è stato insufficiente. Siamo stati troppo deboli nei duelli. E parole dure sono volate negli spogliatoi. La realtà è che abbiamo perso due volte. Il modo in cui lo abbiamo fatto ovviamente non è buono, siamo insoddisfatti».

L’articolo Dumfries tira le orecchie alla difesa dell’Olanda: «Undici gol subiti sono troppi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG