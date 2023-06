Kalidou Koulibaly non tornerà in Italia, niente Inter: è quanto scaturisce dalle ultime notizie che lo vedono ad un passo dall’Al Hilal

Come riportano Sky Sport e Gianluca Di Marzio, Kalidou Koulibaly sembra ad un passo dall’Al Hilal: sfuma dunque la pista che lo avrebbe potuto portare all’Inter. Il centrale camerunese era un profilo che piaceva molto alla dirigenza nerazzurra, per il quale Ausilio in persona era volato a Londra per chiederlo in prestito. Ad avere la meglio sembra che sarà l’importante offerta economica del club arabo.

Per l’ex Napoli è pronto un triennale da 30 milioni di euro a stagione. Campionato arabo che probabilmente sarà la metà d’approdo di altri due suoi compagni al Chelsea, Mendy e Ziyech. Romelu Lukaku, invece, continua a rifiutare tale prospettiva, preferendo una permanenza in nerazzurro.

Il giornalista esperto di mercato scrive sul proprio Twitter: «Il Chelsea è in trattativa per chiudere le uscite di Mendy, Koulibaly e Ziyech per unirsi alle squadre saudite (rispettivamente) Al-Alhy, Al-Hilal e Al Nassr. Lukaku non è convinto della possibilità saudita in quanto preferirebbe restare all’Inter».

L’articolo Koulibaly, ad un passo l’approdo all’Al Hilal: battuta la concorrenza dell’Inter proviene da Inter News 24.

