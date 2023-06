Il centrocampista dell’Inter Kristjan Asllani ha realizzato un assist nella gara di ieri con la nazionale albanese.

Kristjan Asllani ieri contro la Moldavia è entrato in campo al 67′ contribuendo al goal del 2-0 di Bajrami con un assist. Il centrocampista dell’Albania si è detto molto soddisfatto nel post-gara, inevitabile anche qualche domanda sul mercato.

Kristjan Asllani

“Aspettavamo questa partita, siamo contenti per i 3 punti e per i tifosi. Volevo esserci fin dal primo minuto, ma le scelte le fa il mister. Bare e Ramadani hanno fatto molto bene oggi. I 3 punti sono importanti. Meglio andare in prestito? No, perché sono cresciuto molto imparando da Brozovic e Calhanoglu e non c’è alcuna possibilità che lasci l’Inter“.

L’articolo Asllani: “Prestito? No, sono cresciuto tantissimo guardando Calhanoglu e Brozovic” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG