Il tecnico nerazzurro potrebbe cambiare il regista in vista della gara contro i bianconeri: ecco tutti i suoi ragionamenti. In vista del cruciale scontro di domenica prossima tra Inter e Juventus, la composizione del centrocampo nerazzurro sembra essere al centro delle preoccupazioni di allenatore e staff tecnico. Con un calendario denso di impegni e varie vicissitudini legate a condizioni fisiche di alcuni giocatori, Simone Inzaghi sta valutando diverse opzioni per schierare la formazione più competitiva possibile. Due forfait annunciati Le scelte di Inzaghi, come evidenzia Tuttosport, sono limitate dalla condizione fisica di alcuni giocatori non solo del reparto mediano. Si può escludere praticamente praticamente a priori che Francesco Acerbi ed il lungodegente Buchanan siano a disposizione per la partita contro la Juventus. Le condizioni del turco Il grande interrogativo riguarda la presenza di Hakan Calhanoglu, elemento chiave dello scacchiere di Inzaghi. Nonostante l’importanza del match, le possibilità di vedere il […]

Leggi l’articolo completo Inter: per Inzaghi grosso dilemma in regia in vista della Juve, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG