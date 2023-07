I Red Devils non hanno ancora proposto la cifra richiesta dai nerazzurri ma ci si stanno avvicinando pian piano; l’affare si farà.

Il Manchester United si prepara a proporre 52 milioni più 5 di bonus per Onana, offerta molto vicina ai 60 bonus compresi richiesti dall’Inter; secondo la Gazzetta dello Sport l’affare si chiuderà a queste condizioni e il camerunese potrà riabbracciare il suo vecchio allenatore.

Il camerunese dovrebbe veder raddoppiare il suo stipendio che quindi lo arterebbe a guadagnare 6 milioni a stagione. L’Inter comprerà 2 portieri e 1 attaccante che a questo punto non sarà Lukaku con il ricavato della sua cessione. Per la porta gli obiettivi principali sono Sommer e Trubin ma per il secondo ci vorrà più tempo.

L’articolo Inter: per la cessione di Onana manca solo qualche milione, si conta di chiudere nei prossimi giorni proviene da Notizie Inter.

