Il CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello è molto contento di quanto fatto dal club in materia di accordi commerciali.

Alessandro Antonello ha parlato al Sole 24 Ore del nuovo sponsor dell’Inter ma non solo. “In un contesto non facile, con diversi top club europei ancora senza sponsor siamo riusciti ad anticipare il rinnovo con Nike, che migliora sensibilmente i nostri ritorni economici. E a siglare un accordo con una major come Paramount che va nel segno della convergenza tra sport ed entertainment“.

esultanza a fine gara Inter

“Con Paramount + per ora il contratto è annuale ma non è escluso che venga prolungato in corso d’opera. Inter Media House è nata nel 2017 per sviluppare contenuti di qualità e nuovi modelli di fan engagement, nella stagione 2022/2023 ha contribuito far crescere la community nerazzurra di ulteriori 10 milioni, per un totale di 64 milioni di tifosi in tutto il mondo. I numeri sono notevoli. Cito, per tutti, i 55mila contenuti distribuiti (+29%) su 24 canali, generando 5,4 miliardi di impression“.

L'articolo Sponsor, Antonello: "Il rinnovo con Nike migliora sensibilmente i ritorni economici" proviene da Notizie Inter.

