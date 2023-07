Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, ha rivelato che in occasione della sfida con la Juve alla prima di campionato non ci sarà

Gerard Deulofeu, a Sky Sport, ha annunciato che non ci sarà al debutto della Serie A. Lo spagnolo continuerà a lavorare per recuperare dal lungo infortunio al ginocchio destro che lo ha costretto al forfait per gran parte della scorsa stagione. Lo spagnolo, dunque, non ci sarà per la prima giornata in Udinese–Juve.

«Non vedo l’ora di tornare in campo, ho avuto qualche infortunio ma sto facendo tutto per essere disponibile e allenarmi con la squadra. Sto meglio di prima, ho superato un periodo un po’ difficile. Sento che il corpo vuole tornare ma non per l’inizio del campionato. Ho bisogno di un po’ di più ma credo sarà presto».

