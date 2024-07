I nerazzurri soffrono pochissimo e battono col minimo scarto la formazione che milita nel campionato di Serie C.

Le due squadre si affrontano essendo praticamente allo stesso punto della preparazione: entrambe hanno iniziato il precampionato poco più di una settimana fa. L’Inter cerca di fare la partita sin da subito e nei primi minuti tiene moltissimo il pallone. La prima chance è un colpo di testa di Bisseck che termina molto alto. Successivamente il giovane tedesco si ripete sempre da corner; al quarto d’ora circa Asllani dribbla un avversario con una bella finta di tiro e poi calcia alto di destro. Dopo metà tempo Taremi ruba palla e si allarga sulla fascia facendo partire un cross basso che non trova nessun compagno; successivamente anche il mancino di Fontanarosa termina alle stelle. Al 34’ l’Inter passa in vantaggio col tocco di giustezza rasoterra di Taremi; a fine primo tempo Zielinski si mette in proprio e calcia di poco a lato. A fine primo tempo l’Inter conduce 1-0 sulla Pergolettese; nessun tiro in porta subito da parte del nuovo acquisto Josep Martinez.

Mehdi Taremi

Ad inizio ripresa Carlos Augusto colpisce la base del palo con un tocco di esterno sinistro; attorno all’ora di gioco Asllani prova la volée di sinistro con palla che esce non di molto. I nerazzurri continuano a fare la partita e mostrano anche qualche bella trama ma il punteggio non cambia: gli uomini di Inzaghi si specchiano troppo al momento di concludere. Grande occasione poi per Salcedo ma il portiere della Pergolettese si supera. All’88’ lo stesso Salcedo fissa il punteggio sul 2-0 ma 2 minuti dopo gli ospiti segnano con Capoferri il goal del definitivo 2-1.

